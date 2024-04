Kerzen stehen nahe einem beigen Flachgebäude, das von einem Plastikband mit der Aufschrift „Poliisi“, Polizei abgesperrt wird. Zwölf Jahre alt war der Täter, zwölf Jahre alt waren seine drei Opfer: am Dienstagmorgen erschoss ein Schüler in der Metropolregion Helsinki einen Klassenkameraden und verletzte zwei schwer. Das Versprechen fand auf dem Gelände der Grundschule des Ortes Vantaa statt.

„Mord“ und „Mordversuch“

Die Polizei fasste den Schüler mit einer Pistole eine Stunde nach dem Verbrechen auf einer Straße in Helsinki, er sei sofort geständig gewesen, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz erklärte. Die Waffe habe einem Angehörigen gehört, der sich nun strafrechtlich verantworten muss, der Schüler hingegen nicht, er ist noch minderjährig, dies ist man in Finnland erst mit 15 Jahren. Die Polizei in Helsinki geht jedoch offiziell von „Mord“ und „Mordversuch“ aus.

Die Frage nach dem „Warum“ steht im Raum, sie ist noch nicht geklärt. Die Polizei schließt jedoch einen Zusammenhang mit organisierter Kriminalität aus. Eher von einer Beziehungstat. Darauf referierte auch Premierminister Petteri Orpo: „Es ist klar, dass viel zu viele junge Menschen mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Wir müssen in der Lage sein, diese Probleme früher anzugehen.“

Um Schock und Trauma vorzubeugen, werden die Kinder der Grundschule nun psychologisch betreut, der „Kinderschutzverein Mannerheim“ und andere Vereinigungen versuchen über die Medien den Eltern in Finnland zu vermitteln, wie sie ihren Kindern „Erste Hilfe“ in Sache Beruhigung erteilen können. Die Frage nach der Prävention einer solchen Tat beschäftigt die Experten. Der Verdächtige in diesem Fall, der in einer Sozialeinrichtung untergebracht wurde, ist der Polizei noch nicht aufgefallen. Sie geht in Finnland jährlich 60 bis 100 Drohungen an Schulen nach.

Amokgefahr wird ernst genommen

Denn Amokgefahr wird in Finnland schon lange ernst genommen, es existieren in den dortigen Schulen mittlerweile sogar Fluchttüren für solche Fälle. Besonders der Amoklauf in der Kleinstadt Jokela, bei der 2007 ein 18-jähriger Schüler acht Menschen erschossen hatte, bewegte die Nation und führte zu verschärften Waffengesetzen.

Oft gehen solchen Taten Mobbing voraus. Darum wurde an der finnischen Universität Turku wurde zusammen mit dem Bildungsministerium ein Anti-Mobbing-Konzept (KiVa) entwickelt, das beispielsweise nach Spanien und Mexiko exportiert wurde und auch Anti-Mobbing-Unterricht mit den Schülern enthält. Allerdings muss es auch angewendet werden.

In ganz Finnland hängt die Trauerflagge.