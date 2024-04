Auch wenn sich die eine oder andere Nachricht von Jänner bis Dezember nach einem Aprilscherz anhört, am 1. April ist der richtige Tag dafür. „Fake News“ und „Pranks“ sind hingegen mittlerweile Alltagsphänomene geworden, da muss der gute alte Aprilscherz um Aufmerksamkeit kämpfen. Einigen ist es damit gelungen:

Aus für Familie Putz im TV

Vor 25 Jahren zogen sie via TV in unsere Wohnzimmer ein, nun geht es in die USA. Die Familie Putz aus der „XXX-Lutz-Werbung“ befindet sich bereits am Flughafen Schwechat. Das Unternehmen verlautbart: „Familie Putz ist zu Größerem bestimmt: Die österreichische Fernsehbühne ist nun zu klein für die Möbelexperten, sie fühlen sich viel mehr bestimmt für das internationale Showbusiness. Und welcher Ort könnte da angemessener sein als Hollywood...“

Nanny Poppins schreibt dazu auf Facebook: „Ich hoffe auf einen Aprilscherz.. Ich sehe die Werbung nämlich immer gerne“. Birgit Hammermüller meint jedoch: „Die schönsten News seit langen, hatte mich so gefreut! Doch dann wurde mir klar 1. April.

MIT SOETWAS DARF MAN KEINE SCHERZE MACHEN.“ Die Hoffnung lebt: Margit Lins notiert dazu: „... und am 2. April gehts hoffentlich mit Familie Putz weiter... “

Luxus-Biwak am Großglockner

Der österreichische Alpenverein will ab 1. April auf die „stetig ändernden Komfortbedürfnisse“ der Bergsteiger eingehen und präsentierte das „Glocknerbiwak 2025“ mit Erlebnisgastroküche und Infinitypool.

Die User nehmen‘s mit Humor, Emma Kéx-Zuma Krümel schreibt zum Beispiel zum Posting: „Ein Traum wäre noch eine Seilbahn zum Lift und eine Zipline direkt in den Pool. Eine Cocktailbar im Pool bitte noch einbauen und eine Panoramasauna. Ich würd gerne mit meinem privaten Helikopter kommen, das ist ökologischer als mit dem Bus oder SUV. Bitte also auf dem Dach des neuen Biwaks einen entsprechenden Landeplatz. Ich vermisse aber schon einen Parkplatz am Bild. Wo sollen denn die ganzen fetten SUVs meiner Freunde parken…?“

Lidl Österreich schielt am 1. April in Richtung der Konkurrenz und veröffentlicht ein Foto, wo das Maskottchen des Diskonter-Konkurrenten Hofer, der Hofer-Bär, zu sehen ist, wie er beim Lidl einkauft. Im Hintergrund ist zusätzlich noch der neue Slogan von Lidl zu sehen: „Alle kaufen alles ein zum Lidl-Preis!“.

Ruhe bei den Wiener Linien

Die Wiener Linien sind auf TikTok mit einem neuen Verbot in den April gestartet. Und zwar ist es nicht erlaubt, in den Fahrzeugen zu telefonieren oder laut Videos zu schauen. Obwohl es nur ein Aprilscherz ist, sprechen sich in den Kommentaren viele Leute für dieses Verbot aus. Nicole K schreibt: „Hätte nichts dagegen, so viele Telefonate, die ich gerne ungehört machen würde“.

Vor ein paar Tagen hat Ikea Österreich Barkland präsentiert. Hier sollten alle Hunde Betreuung finden, während Herrchen und Frauchen Möbel shoppen gehen. Wie sich jedoch am 1. April herausstellte: Auch das war ein Scherz.

Duolingo wird musikalisch

Den wohl aufwendigsten Aprilscherz hat die Social Media-Abteilung der Sprachlern-App Duolingo produziert. Mit einem professionell erstellten Video haben sie die Premiere ihres neuen Musicals „Duolingo on ice“ präsentiert. Das Unternehmen, das für seinen unkonventionellen Umgang mit den sozialen Plattformen bekannt ist, zeigt Szenen, wie das Maskottchen mit seinen Freunden auf dem Eis tanzt.

Kommt Stefan Raab doch zurück?

Seit 2015 gab es keinen Mucks mehr von TV-Total-Gründer und Entertainer Stefan Raab. Letzten Freitag gab es ein Lebenszeichen via Video und heute - am 1. April - ein Update:

Auf Instagram meint felicitas_an dazu: „14. September = 14.9. = 1.4. 9 Uhr ?

Das wäre echt der mieseste Aprilscherz ever! 💔“ Und johannesfloehr: „jetzt müssen wir den ganzen kids erklären wer regina halmich ist na klasse stefan“. Und cossurap: „Wir brauchen die @dreifragezeichen.de , es gibt einen Fall zu lösen! 🧐“

Sind Ihnen noch weiter Scherze im Internet untergekommen? Dann posten Sie gerne die Links im Forum!