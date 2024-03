Der Tesla Cybertruck wurde zum Internet-Meme, denn in einem Video wurde auf die scharfen Kanten des sich schließenden Kofferraums hingewiesen. Man sieht, dass die Kanten so scharf sind, dass man damit Gemüse schneiden kann, sobald sich der Kofferraum schließt, was bei anderen Autos nicht passiert. Die Internetnutzer gaben ihm daraufhin den Namen „Finger-Guillotine“.

Tesla sah sich nach dem viral gegangenen Video heftiger Kritik ausgesetzt. Mehrere Nutzer sprachen Tesla jegliche Kompetenz im Automobilbau ab. Andere nahmen Musks Konzern in Schutz und meinten, der TikToker, der das Video gepostet habe, habe die Karotte im Cybertruck-Video anders als bei den anderen Autos gehalten.

Auf jeden Fall sind die Kanten des Tesla Cybertrucks unverhältnismäßig scharf. Designtechnisch ist die Konstruktion zu hinterfragen. Ein weiterer TikToker hielt schließlich - freiwillig - seine Hand unter den sich schließenden Kofferraum. Das Kuriose dabei: Als der TikToker einen Handschuh trug, erkannte der Kofferraum den Widerstand, ohne Handschuh klemmte er die Hand ein. Finger wurden keine abgetrennt.

Eines muss man dem Autobauern allerdings lassen. Die Bedienungsanleitung des Cybertrucks weist ausdrücklich darauf hin, dass „alle Hände und andere Gegenstände aus dem Kofferraum entfernt werden müssen, bevor dieser geschlossen wird“.