In Deutschland soll sich ein grausames Verbrechen ereignet haben. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, hat ein Spaziergänger diese Woche in Hockenheim (Baden-Württemberg) eine Leiche entdeckt. Die 27-jährige Frau sei an einer Nato-Rampe (Anm. militärische Ersatzübergangsstelle an Flüssen) abgelegt worden.

Großmutter wird noch vermisst

Die Identität der Frau konnte von der Polizei schnell geklärt werden, es soll sich um eine Ukrainerin handeln, die durch äußere Gewalteinwirkung starb. Nach kurzer Fahndung konnten auch bereits zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden. Ein russisches Paar soll die Ukrainerin getötet und anschließend ihr fünf Wochen altes Baby Mia entführt haben. Die Verdächtigen konnten am Mittwoch festgenommen werden.

Von der Großmutter des Neugeborenen - der Mutter des Opfers - fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Es wird vermutet, dass auch sie Opfer des russischen Paares geworden ist. Die Familie wurde zuletzt gemeinsam mit den Verdächtigen in einem Restaurant gesehen. Die Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt.