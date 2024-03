Wie fit sind Sie in Mathematik? In unserem Quiz wird eine Frage aus jeder Schulstufe abgeprüft und wird von Klasse zu Klasse schwerer. Strengen Sie ihre grauen Zellen an und holen Sie sich den Sieg!

Seit 2020 wird aufgrund eines UNESCO-Beschlusses international der Tag der Mathematik gefeiert. Vorher war der Tag in vielen Ländern schon als „Pi-Tag“ bekannt, also der Tag, an dem die Kreiszahl Pi geehrt wird.