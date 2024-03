Vor der Golfküste des US-Bundesstaats Florida ist ein rund 20 Meter langer Pottwal gestrandet. Wie die zuständige Polizeibehörde des beliebten Touristenorts Venice am Sonntag bei Facebook mitteilte, ist das Tier noch am Leben. Es befand sich etwa 45 Meter vom Strand entfernt. In einem Video der Polizei ist zu sehen, wie der Wal seine Flosse im seichten Wasser immer wieder in die Höhe reckt. Die Behörden baten in mehreren Mitteilungen bei Facebook darum, das Gebiet zu meiden.

Es werde derzeit mithilfe von Experten beraten, ob dem Meeressäuger geholfen werden könne. Justin Hobbs, Meterologe und Moderator bei „NBC 2“, postete auf „X“, dass ihm ein Meeressäugetier-Biologe der Fish & Wildlife Conservation Commission (FWC), Floridas Behörde für die Regulierung der Fisch- und Wildtierbestände, erklärt hätte, dass der Pottwal sehr wahrscheinlich nicht gesund sei. Es könnte sein, dass der Riesensäuger aktiv versucht, zu sterben. Experten der FWC bereiten sich darauf vor, einzugreifen und den Wal einzuschläfern, wenn sein Leiden zu groß werden würde.

Pottwale leben in allen Weltmeeren. Auf der Suche nach Nahrung können sie nach Angaben der Umwelt- und Tierschutzorganisation WWF bis zu 2000 Meter tief tauchen. Große Bullen können eine Länge von über 20 Metern und ein Gewicht von circa 50 Tonnen erreichen.

