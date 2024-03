Nach der Verbreitung eines Videos im Internet, das zwei junge tanzende Frauen auf einem öffentlichen Platz in der iranischen Hauptstadt Teheran zeigt, sind diese örtlichen Medien zufolge festgenommen worden. „Die Staatsanwaltschaft in Teheran ordnete die Festnahme von zwei Frauen an, die beim Tanzen auf dem Tajrish-Platz die sozialen Regeln gebrochen haben“, meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Samstag.

Die beiden Frauen trugen die rote Tracht des Haji Firuz, einer volkstümlichen Figur, die einer iranischen Tradition zufolge mit Musik und Tanz in den Straßen das am 20. März beginnende persische Neujahrsfest Nouruz ankündigt.

Im Iran verbietet das islamische Gesetz das Tanzen für Frauen in der Öffentlichkeit. In den vergangenen Monaten waren dennoch zahlreiche Aufnahmen in Onlinediensten viral gegangen, in denen Frauen an öffentlichen Orten, beispielsweise in der Metro, tanzten.

Im September 2022 hatte der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini eine Protestbewegung im Iran ausgelöst. Die 22-Jährige war wegen des Nichteinhaltens der strengen Kleiderordnung des Landes von der Sittenpolizei festgenommen worden.