Schon vor drei Jahren, am 21. März 2021, trennte sich die Internationale Raumstation (ISS) von einem Batteriepaket mit einem Gewicht von etwa 2600 Kilogramm. Nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht ein Bericht des Deutschen Weltraumlagezentrums, den die deutsche „Bild“ zitiert. Analysen des Zentrums hätten gezeigt, dass Teile des vier Meter großen Pakets den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre entgegen ursprünglichen Annahmen der Nasa überstehen und auf der Erdoberfläche einschlagen könnten.

Die Boulevardzeitung schreibt von einem „Batterieregen“ und zeigt eine Karte mit Regionen in Deutschland, „in denen Sie in Deckung gehen sollten“. Denn die Flugbahn um den Zeitpunkt des berechneten Wiedereintritts am Freitag führt das Objekt mehrmals über deutsches Bundesgebiet. Recherchen der Kleine Zeitung zeigen, dass aber auch Österreich betroffen ist. Am Donnerstagabend wird das Objekt über Kärnten und die Steiermark fliegen. Der Korridor für (extrem unwahrscheinliche) Einschläge beträgt ± 35 Kilometer Abweichung von der Flugbahn.

Nur wenige Sekunden über Österreich

Sollten wir also einen Helm aufsetzen? „Nein“, beruhigt Michael Steindorfer der sich am Institut für Weltraumforschung auch mit Weltraumschrott beschäftigt, auch wenn er bestätigt, dass die Flugbahn über Österreich führt, aber: „Eine Erdumrundung dauert ungefähr 1,5 Stunden, über Österreich ist das Objekt also nur wenige Sekunden.“ Zwar sei die genaue Eintrittszeit – und damit auch der Ort – schwer vorhersagbar, aber die für Österreich potenziell relevante Umrundung befinde sich ganz am Rand des möglichen Zeitfensters.

Zudem sei nicht gesagt, dass das Objekt nicht vollständig in der Atmosphäre verglüht. Meistens wäre das der Fall, zudem würden die meisten Objekte im Meer landen. Das ist auch hier wahrscheinlich. Dass tatsächlich etwas auf die Steiermark oder auf Kärnten stürzt, hält der Forscher für „sehr unwahrscheinlich“.

Auch bei der Austro Control, der österreichischen Zivilluftfahrtbehörde, sieht man keinen Grund zur Beunruhigung. Einschränkungen für den Flugverkehr gibt es nicht.