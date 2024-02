Die deutsche Ampelregierung hat Wort gehalten und am Freitag die Legalisierung von Cannabis im Deutschen Bundestag beschlossen. Besitz und Anbau der Droge sollen zum 1. April für Volljährige mit Vorgaben legal werden.

Der Entscheidung war eine heftige Diskussion unter den deutschen Parlamentariern vorausgegangen. Vor allem konservative Politikerinnen und Politiker von CDU, CSU und AfD hatten vor den gesundheitlichen Folgen einer Legalisierung gewarnt. Die CDU-Gesundheitspolitikerin Simone Borchardt sprach am Freitag im Bundestag von einem „völlig unnötigen und unübersichtlichen Gesetz“. Ärzte, Polizisten und Psychotherapeuten hätten vor den Plänen gewarnt - alle Innenminister der Länder hätten sich dagegen ausgesprochen. „Und Sie, liebe Ampel, machen trotzdem, was Sie wollen“, sagte sie.

Gesundheitsminister Karl Latuterbach verteidigte den Vorstoß. Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist in keiner Weise akzeptabel“, sagte der SPD-Politiker. Die Zahl der Cannabis-Konsumenten zwischen 18 und 25 Jahren habe sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Mit dem Gesetz werde eine legale Alternative zum „besorgniserregenden kriminellen Schwarzmarkt“ geschaffen.