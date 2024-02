Australierinnen und Australier arbeiten hart, doch den Besuch am Strand vor oder nach der Arbeit wollen sich viele nicht nehmen lassen. Obwohl die meisten auch jetzt schon nicht erreichbar sein dürften, wenn sie auf dem Surfboard auf die nächste Welle warten, so ist nun gesetzlich festgehalten worden, dass dies vollkommen in Ordnung ist.