In Europa sind die Sektkorken längst entsorgt, das Raclette geputzt und die Raketen abgefeuert. Kein Wunder: Der Jahreswechsel liegt schon mehr als einen Monat zurück. Nicht so in China. Im selbsternannten „Reich der Mitte“ wurde am Samstag, 10. Februar, das Neujahrsfest gefeiert.

Zwei Milliarden Fahrten pro Jahr

Traditionell ist das chinesische Neujahrsfest der höchste Feiertag in der Volksrepublik. Während in Europa vor allem zu Weihnachten viele Menschen zu ihren Familien reisen, ist in China der Jahreswechsel das Familienereignis Nummer eins. Allein für 2023 zählte das Verkehrsministerium mehr als zwei Milliarden Fahrten in den Wochen rund um die Feiertage. Nicht umsonst gilt es als die „größte jährliche Völkerwanderung der Welt“. Vielerorts wird das Fest mit Feuerwerk gefeiert. Nicht jedoch in Peking, wo die Pyroshow aus Sicherheitsgründen verboten ist.

Traditionell ist auch jedes Jahr einem Tier gewidmet. So wird in diesem Jahr wieder das Jahr des Drachen gefeiert, der allgemein als besonders beliebt gilt, da er Glück, Intelligenz und Reichtum symbolisiert. Neben dem Drachen gibt es noch folgende Tiersymbole: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein.

Verantwortlich für die unterschiedliche Zeitrechnung ist der chinesische Kalender, ein sogenannter Lunisolarkalender, der sich nach dem Mond richtet. Aufgrund der unterschiedlichen Zyklen fällt auch der Neujahrstag in China nicht immer auf denselben Tag. Das chinesische Neujahr beginnt am ersten Tag des chinesischen Kalenders und endet traditionell am 15. Tag mit dem sogenannten Laternenfest (auch „Yuanxiao-Fest“ genannt). Über den gesamten Zeitraum gibt es verschiedene Bräuche und Rituale, die sich von Region zu Region unterscheiden können.

Nicht nur in China wird das Neujahrsfest später als in Europa gefeiert. Außerhalb Chinas ist es vor allem in Taiwan, Südkorea, Vietnam und in der südjapanischen Präfektur Okinawa beliebt. Es wird in allen Ländern gefeiert, in denen viele Chinesinnen und Chinesen leben. Dazu gehören Thailand, Singapur, Malaysia, Indonesien und die Philippinen.