Der Berliner Zoo trauert um seinen ältesten Bewohner: Ingo der Flamingo, geboren am 23. Juni 1948 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, starb am Mittwoch im Alter von 75 Jahren. Mit den Worten „In Berlin lebte der Flamingo seit 1955 – wahrlich eine Legende“ verabschiedete sich der Zoo von seinem rosa Urgestein.

Obwohl der Zoo dieses Datum als Anhaltspunkt für das geschätzte Mindestalter von Ingo verwendet hat, bleibt sein genaues Geburtsdatum ungewiss. Immerhin wurde Ingo deutlich älter als ein durchschnittlicher Flamingo in freier Wildbahn, der etwa 30 Jahre alt wird.

Der Berliner Zoo hat nach eigenen Angaben in den 1960er-Jahren die ersten erfolgreichen Nachzuchten von Chile- und Rosaflamingos in Deutschland durchgeführt. Auch Ingo soll für Nachwuchs gesorgt haben, obwohl es keine genauen Aufzeichnungen über seine Nachkommen gibt.