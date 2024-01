„Göttlich“ sei ihre Stimme, bescheinigten ihr Kritiker schon vor Jahren – und auch wenn Musik stets auch persönlicher Gusto ist, kann man festhalten: Ja, singen kann diese Frau – und das, ohne auf drei Oktaven ins Schlingern zu kommen. Adele versetzt nun ihre Fans in vorfreudige Schwingungen, kündigte sie doch an, im heurigen Sommer gleich vier Konzerte in München zu geben – und das mit jeweils 80.000 Zuschauern.

Mehr noch: Die 35-jährige Britin bekommt ein „einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die sie präsentieren möchte“. Eine eigens hingestellte Arena für die Massen also. Klotzen, nicht kleckern, lautet die Devise. Dass die Konzerte 2024 die einzigen in Europa sein werden, dürfte die Euphorie noch weiter hochkochen lassen.

16 Jahre sind seit dem Debüt „19“ (so alt war Adele damals) vergangen, „21“, „25“ und „30“ folgten. Längst wurde die heute 35-Jährige zur Referenzmarke für besungene Gefühlslandschaften. Adele ist eine Großmeisterin, wenn es darum geht, Herzeleid eine (schmetternde) Stimme zu geben: Nicht selten schöpft sie Inspiration auch aus dem eigenen Leben – und trifft gefällig produziert den Massengeschmack. Die Oscar-, Golden-Globe- und sechzehnfache Grammy-Gewinnerin brachte bislang über 100 Millionen Tonträger an Frau und Mann und legte außerdem 2012 mit „Skyfall“ einen „James Bond“-Titelsong vor.

Offen spricht sie auch über ihre Dämonen – einer davon ist Alkohol: „Ich war in meinen Zwanzigern die meiste Zeit an der Grenze zur Alkoholikerin“, bekannte sie erst im vergangenen Jahr – mittlerweile hält sie sich damit als Mutter sehr zurück. Und auch wenn sie heute Grandezza umgibt, ist ihre Herkunft wenig glamourös: Die Soul-Chanteuse wurde von einer alleinerziehenden Teenager-Mutter in der Londoner Arbeiterklasse aufgezogen. Die alte Mär vom Aschenputtel – mustergültig umgesetzt.