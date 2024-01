Die Mutter der ehemaligen First Lady der USA, Melania Trump, ist tot. Sie gebe den Tod ihrer geliebten Mutter Amalija Knavs „in tiefer Trauer“ bekannt, schrieb die 53-jährige Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Mittwoch auf der Plattform X. „Amalija Knavs war eine starke Frau, die sich immer mit Anmut, Wärme und Würde bewegte“, hieß es in dem Post weiter.

„Sie widmete sich ganz ihrem Mann, ihren Töchtern, ihrem Enkel und ihrem Schwiegersohn. Wir werden sie über alle Maßen vermissen und ihr Vermächtnis weiterhin ehren und lieben.“ Das Alter der Mutter oder die Todesursache wurden in dem Post nicht genannt.

Familie flüchtete in die Steiermark

Die verstorbene Mutter der ehemaligen First Lady der USA wurde in Österreich geboren. Amalija Knavs wurde 1945 in Judendorf-Straßengel bei Graz in einer slowenischen Flüchtlingsfamilie geboren, berichtete die slowenische Tageszeitung „Delo“ am Mittwoch online. Die Zeitung bezieht sich dabei auf den slowenischen Archivforscher Igor Omerza, der zwei Bücher über Melania Trump verfasst hat.

Amalija Knavs war das achte Kind der aus Slowenien stammenden Familie Ulčnik, die während des Zweiten Weltkrieges in der Steiermark Zuflucht fand, nachdem die deutschen Besetzer ihr Dorf Raka nahe Krško ausgesiedelt hatten. Der Vater war Berichten zufolge Schuster, die Mutter Hausfrau und Näherin. Nach dem Kriegsende kehrte die Familie zurück nach Slowenien. Amalija machte eine Ausbildung zur Näherin und bekam eine Stelle in der Bekleidungsfabrik Jutranjka im ostslowenischen Sevnica.

In der Kleinstadt lernte sie ihren zukünftigen Ehemann Viktor Knavs kennen, der damals Chauffeur bei der Stadtverwaltung war und später als Automechaniker und Autoverkäufer tätig war. Amalija arbeitete zunächst als Näherin und später als Schneiderin in der Designabteilung. Das Paar heiratete 1967 und bekam zwei Töchter, Ines (1968) und Melania (1970).

Enge familiäre Beziehung

Familie Knavs wohnte in Sevnica und galt in jenen Jahren in Jugoslawien als wohlhabend. Amalija war demnach als eine elegante Dame bekannt, sie schneiderte auch Kleider für ihre Töchter. Laut Omerza soll die Familie eng verbunden gewesen sein, die Eltern unterstützten auch die Modelkarriere von Melania Trump.

Laut Omerza sind viele Details über die Familie wegen ihrer Diskretion schwer zu erfahren. So ist auch unklar, wann Amalija und Viktor Knavs in die USA umsiedelten, da sie gelegentlich in Slowenien gesehen wurden. Das Paar, das 2018 die US-Staatsbürgerschaft bekam, begleitete ihre Tochter während ihrer Zeit im Weißen Haus 2017-2021, zuletzt lebten sie auf Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida.

Melania Trump tritt nach dem Auszug aus dem Weißen Haus im Jänner 2021 nur noch selten in der Öffentlichkeit auf. Das Ex-Model lebt seit den 1990er-Jahren in den USA. Nach der Hochzeit mit Donald Trump im Jahr 2005 erwarb sie die US-Staatsbürgerschaft. Trump selbst will nach der Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden 2020 bei der Präsidentschaftswahl im November erneut für die Republikaner antreten.