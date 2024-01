Wer in Japan dem weitverbreiteten Aberglauben chinesischer Horoskope vertraut, dürfte mit großen Hoffnungen ins neue Jahr gestartet sein: 2024 ist das Jahr des Drachen. Dieses Fabeltier steht in der ostasiatischen Tradition für Glück und große Möglichkeiten. Aber das wirkliche 2024 hat katastrophal begonnen: Am Neujahrstag wurde der Westen Japans von einem Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert. Nach bisherigem Stand sind nicht nur 48 Menschen gestorben, in der Küstenstadt Wajima und benachbarten Orten sind Gebäude eingestürzt, Wasserrohre geplatzt, der Strom ist ausgefallen.