Vor der Insel Maui, Hawaii, wurde ein Surfer von einem Hai attackiert und erlitt schwere Verletzungen, die schließlich zu seinem Tod führten. Der Angriff auf Jason Carter (39) fand bereits am Samstagmorgen statt, wie von der örtlichen Polizei von Maui am Sonntag berichtet wurde.

Rettungs- und Vorsichtsmaßnahmen nach Haiangriff

Die Einsatzkräfte trafen am Ort des Geschehens ein, als der Mann gerade mit einem Jetski an den Strand gebracht wurde. Die „Maui Fire and Ocean Safety“ sowie der Rettungsdienst übernahmen sofort die medizinische Versorgung des Opfers. „Sobald er an Land war, wurden lebensrettende Maßnahmen ergriffen, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde“, teilte die Polizei mit. Trotz aller Bemühungen verlor der Mann aus Hawaii jedoch sein Leben.

Als Zeichen der Vorsicht sperrten die Behörden den betroffenen Strand und stellten Warnschilder vor Haiangriffen auf. Die Identität des Opfers wurde einen Tag lang zurückgehalten, um der Familie genügend Zeit zu geben, ihre Angehörigen und Freunde zu informieren.

Es sei äußerst bedauerlich, dass dieser Vorfall am Tag vor Silvester der einzige tödliche Haiangriff in hawaiianischen Gewässern im Jahr 2023 war, wie von „Hawaii News Now“ berichtet wurde.