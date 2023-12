Ein Bild zeigt den freischaffenden Künstler Harvey Ball in seiner Zeichenstube. Er blickt in die Kamera. Nicht der Funken eines Lächelns huscht über seine bleistiftdünnen Lippen. Vor ihm liegt ein Werk für die Ewigkeit, das er – vermutlich unter der drahtigen Schreibtischlampe über ihm – entworfen hat. Der Smiley. Da muss man schon schmunzeln. Der Schöpfer des Smileys, der nicht lacht. Urheberrechtlich schützen ließ Ball seine Zeichnung nie. Wozu auch? Der Smiley war eine Auftragsarbeit für eine US-amerikanische Versicherungsgesellschaft namens „State Mutual Life Assurance Cos. of America“. Bell sollte einen Ansteckbutton für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kreieren, auf dem ein lachendes Gesicht für gute Stimmung sorgt.