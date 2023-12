Im chinesischen Changsha in der südlichen Provinz Hunan kann man sich am örtlichen Markt eine ganze besondere „Köstlichkeit“ gönnen: Gegrillte Eiswürfel. Ein Straßenverkäufer bietet die skurrile Kreation als „traditionelle“ Delikatesse an.

Auf einem Video ist zu sehen, wie der Koch die Eiswürfel auf dem Griller schwenkt und mit Chili, Öl und Sesam würzt. Daraufhin füllt der Händler die Eiswürfel in eine Snack-Box und übergibt sie an seine Kundschaft. Lokalen Medien zufolge kann man die Eiswürfel entweder „etwas verbrannt oder zart“ genießen.

Preislich lässt sich der Verkäufer, der die Eiswürfel als eine „Snack-Spezialität aus dem Nordosten des Landes“ anpreist, 15 Yuan (umgerechnet zwei Euro) kosten. Chinesische Lebensmittelexperten halten jedenfalls nichts von dem Angebot. „Das ist kein Gericht, das Köche machen“, erklärt etwa ein Vertreter der Heilongjiang Landmark Food Brand Identification.