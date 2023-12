Der Tag beginnt früh am hügeligen Stadtrand von Chișinău mit Ludmilla und der kleinen Alexandra. Die beiden sind die Hauptpersonen in einer Erzählung von Swetlana Popowitsch, der stellvertretenden Leiterin des Aids-Programms der Republik Moldau. Die ganze Nacht über hatte Popowitsch vor 20 Jahren als frisch gebackene Ärztin um das Leben von Mutter und Kind gekämpft, die beide HIV-positiv sind. „Seit 2016 haben wir unser eigenes Programm, das Leben rettet“, sagt die Ärztin mit Stolz.

Seit 20 Jahren verfolgt sie das Ziel, die Zahl der Aids-Toten in der kleinen Republik Moldau zu reduzieren. In keinem Land Europas gibt es prozentual mehr Aidsranke. 929 neue Fälle wurden 2022 in der Moldau gezählt. Insgesamt müssten es in den letzten zehn Jahren knapp über 16.000 gewesen sein, doch nur 67 Prozent von ihnen wissen davon. Weltweit liegt dieser Durchschnitt bei 95 Prozent. Also gilt in Moldau, dem ärmsten Land Europas, die Devise: „Weitertesten was das Zeug hält“.

Viele wollen Erkrankung nicht wahrhaben

Heute sind in den allermeisten Fällen nicht mehr die u.a. von der Uno-Stiftung „Global Fund“ finanzierten Medikamente das Problem, sondern deren regelmäßige Einnahme. Nur 73 Prozent der Patienten in der Moldau – zwei Drittel davon Männer – erklärten sich dazu bereit, klagt Popowitsch. Die meisten wollen ihre Erkrankung einfach nicht wahrhaben oder führen einen Lebensstil, der die regelmäßige Einnahme von Tabletten schwierig macht.

Damit hat Natalia überhaupt kein Problem. Die Mittvierzigerin lebt in Tiraspol, der „Hauptstadt“ des prorussischen Separatistengebiets Transnistrien. Sie spricht via Zoom aus ihrer rund 70 Kilometer östlich gelegenen Heimatstadt, wo sie sich laut eigenem Bekunden „gut fühlt“. Angesteckt hatte sie sich in St. Petersburg von ihrem vor vier Jahren an Aids verstorbenem Ehemann. Dieser hatte ihr seine tödliche Krankheit verheimlicht.

Bis 2030 soll Aids-Krise im Griff sein

Wiktor und Lidia, beide aus der Ukraine, leben seit eineinhalb Jahren als Kriegsflüchtlinge in Chișinău. Der Ex-Soldat hatte seine Frau unwissentlich angesteckt. „Erst als ich vor 20 Jahren Blut spenden wollte, kam es raus“, erzählt der stämmige Wiktor. „Wir waren natürlich sehr schockiert, aber zum Glück ist unsere Tochter gesund“, sagt der Aidskranke.

Patienten wie Lidia, Wiktor und Natalia machen Swetlana Popowitsch keine Sorgen. Sie sind sich ihrer Lage bewusst und diszipliniert. Schwieriger verhält es sich zum Teil mit den rund 16.000 intravenös spritzenden Drogensüchtigen, die alleine 2022 auf HIV getestet wurden, und manchen der 8000 getesteten Prostituierten. Soweit es geht, werden sie in Präventionsprogramme integriert. „Vielen Aidsranken bei uns fällt es schwer, ihren Status zu akzeptieren“, sagt Popowitsch.

Dazu hat die seit 2021 stramm pro-westliche Regierung der Moldau Lebensmittelvoucher für jene HIV-Positiven ausgelobt, die ihre Tabletten nicht nur im Spital und beim Arzt, sondern auch selbstbestimmt zu Hause regelmäßig einnehmen. „Über 30 Jahre nach dem Zerfall der UdSSR kämpfen wir noch immer mit jener Sowjet-Mentalität, wonach nicht der Kranke, sondern der Arzt alleine für die Gesundheit verantwortlich sei“, klagt Swetlana Popowitsch. Zusammen mit der Regierung hat sie sich dennoch ein hohes Ziel gesteckt: Bis 2030 soll die Aids-Krise in der Moldau im Griff sein.