Im Pariser Auktionshaus Christie‘s findet am 21. November der alljährliche „Exceptional Sale“ statt - also die Versteigerung ganz spezieller Exponate. Viel spezieller als in diesem Fall geht es in der Tat nicht, denn am kommenden Dienstag haben die Bietenden die Möglichkeit, sich den Schädel eines 68 Millionen Jahre alten Dinosauriers zu sichern.

„Baby Jane“, wie einer der früheren Besitzer den Schädel des Triceratops genannt hatte, wird am Auktionstisch liegen - natürlich nur sinnbildlich. Denn der Kopf des Dinos ist über zwei Meter lang und über eine Tonne schwer. Triceratops konnten zu Lebzeiten eine Länge von neun Metern erreichen und wogen bis zu zwölf Tonnen.

Illustration einer Gruppe Triceratops © stock.adobe.com / Allvision

Das Auktionshaus rechnet mit einer Versteigerungssumme zwischen 300.000 Euro und 500.000 Euro. Vor rund zwei Jahren wurde in London ein Triceratops-Schädel für 572.000 Euro ersteigert; das ist die bisherige Rekordsumme für solch ein Exponat. „Baby Jane“ wurde 1998 im US-amerikanischen Bundesstaat South Dakota entdeckt.

Dino-Schädel sei praktischer als ganzes Skelett

„In der Vergangenheit waren diese Triceratops-Schädel bei Sammlern sehr begehrt, und dieses besondere Stück hat seinen ganz eigenen Reiz“, betonte Ipolit de la Ferronière, der Leiter der Auktion. „Komplette Skelette haben zwar ihren Reiz, aber ein Triceratops-Schädel im eigenen Wohnzimmer ist für Sammler vielleicht praktischer“, fügte er hinzu.

Das teuerste jemals versteigerte Dinosaurierfossil war ein komplettes Skelett eines Tyrannosaurus Rex, das 2021 in London um 29 Millionen Euro den Besitzer wechselte.