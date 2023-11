Nachdem zwei Schüler, einer davon mit einer Schusswaffe ausgestattet, eine Schule in Hamburg stürmten, begann ein Großeinsatz der örtlichen Polizei. Die Exekutive war mit Maschinenpistolen ausgestattet und überwachte das Schulgebäude auch mit einem Hubschrauber.

Als bekannt wurde, dass eine Lehrerin bereits bedroht wurde, kreisten die Beamten die Schule weiter ein. Kurz darauf wurde laut einem Bericht der „Bild“ bekannt, dass ein Verdächtiger die Flucht angetreten hat. Andere Schülerinnen und Schüler sollen währenddessen von der Polizei aus dem Gebäude gebracht worden sein.

Laut „Bild“-Zeitung sollen sich die Bewaffneten zuvor in einem Klassenzimmer verschanzt haben. Nach der vierten Unterrichtsstunde soll eine Durchsage des Direktors die Schüler aufgefordert haben, sich in ihren Klassenzimmern einzuschließen. 10 Rettungswagen und mehrere Notärzte sind vor Ort und im Notfall einsatzbereit. Noch ist unklar, ob es zu Verletzten kam.

Auch in Österreich kam es am Mittwoch zu Vorfällen an Schulen in Wien, an denen Bombendrohungen eingingen. Schülerinnen und Schüler wurden dabei nicht verletzt.