In der Nacht auf Sonntag war ein 32-Jähriger mit dem Wagen seines ehemaligen Arbeitgebers auf der Triester Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Triester-Straße/Wagner-Jauregg-Straße kollidierte der 32-Jährige dann mit einem PKW sowie einem Motorrad. Dabei wurde die 18-jährige Motorradfahrerin am Bein schwer verletzt. Und auch die PKW-Lenkerin wurde verletzt, beide mussten mit der Rettung in das UKH Graz transportiert und dort behandelt werden.

Der Unfalllenker selbst, ein Ungar, der in Voitsberg zu Hause ist, war stark alkoholisiert, auch stellten die Beamten fest, dass dieser gar keinen gültigen Führerschein besitzt. Und auch das Auto seines ehemaligen Arbeitgebers dürfte er ohne Erlaubnis gelenkt haben.