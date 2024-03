Es kommt nicht alle Tage vor, dass man einen Kurienkardinal kennenlernt. Peter Turkson, der beim letzten Konklave als papabile galt, hat mir die Kontaktanbahnung allerdings ziemlich leicht gemacht. Im Juni 2022 war der aus Ghana stammende Vertraute von Papst Franziskus Hauptredner beim Pfingstdialog „Geist & Gegenwart“ in Seggauberg. Am Ende des Interviews, das Walter Hämmerle, damals noch bei der Wiener Zeitung, und ich mit dem obersten Klima- und Umweltschützer der katholischen Kirche über Natur, Gott, technischen Fortschritt und Profit führten, drückte er mir seine Visitenkarte in die Hand, schrieb hinten seine Handynummer und sein privates Email drauf und sagte: „Wenn Sie einmal in Rom sind, schauen Sie vorbei!“