Die EZB tat heute das, was seit geraumer Zeit angekündigt wurde, und erhöht den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. Waren Sie überrascht, dass die Turbulenzen der letzten Tage rund um die Silicon-Valley-Bank und die Credit Suisse keine Rolle spielten?

Wolfgang Ules: Ich ging davon aus, dass die EZB an ihrem Plan festhält. Alles andere geschah zu kurzfristig. Die EZB arbeitet abhängig von Inflationsdaten. Und auf Basis dieser Daten wurde die Entscheidung getroffen. Das ist gut und richtig so.