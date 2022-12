Jetzt reagiert AMA auf Tierquälerei-Videos in Hühnermast-Stall

Nach zweitägiger Kontrolle am südoststeirischen Betrieb bleibt dieser fürs Gütesiegel gesperrt. AMA will nun auf unangekündigte Kontrollen, auch in der Nacht, setzen. Plus: Das steckt hinter den diversen Gütesiegeln.