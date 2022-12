Der Vorwurf lastet schwer auf dem Angeklagten. Dem mittlerweile 88-jährigen Sportpsychologen wird vorgeworfen, er habe im Alter von 76 einen damals 17-jährigen Schüler der früheren GAK-Fußballakademie missbraucht – einmal in der Akademie in Graz und einmal in seiner Villa in Klaus (OÖ). Er sei „selbstverständlich nicht schuldig“, erklärt er Richterin Julia Riffel am Donnerstagvormittag. „Wissen Sie“, sagte er, „ich wünsche mir, tot zu sein, denn ich hatte einmal einen guten Ruf. Mein Ruf ist tot.“