Es ist fast genau ein Jahr her, als Papst Franziskus zu einem zweijährigen synodalen Prozess zum Thema Gemeinschaft und Teilhabe aufgerufen hat. Zwei Jahre lang soll die Kirche in die Pfarren und Diözesen hineinhören, die Ergebnisse zusammentragen und am Ende dem Papst im Rahmen einer Bischofssynode unterbreiten. Zur Halbzeit dieses Prozesses, liegen die Ergebnisse für Österreich vor, die in einer Vielzahl an Befragungen, Diskussionen und Initiativen erarbeitet wurden. "Wir sind noch am Anfang, aber durch diese Synode ist eine große Bewegung in der Kirche möglich", sagt der Vorsitzende der Bischofskonferenz Franz Lackner bei der Präsentation am Mittwoch.