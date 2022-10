Ob der Trend in den Niederlanden oder in den USA entstanden ist, lässt sich jetzt nicht mehr so genau sagen. Jedenfalls haben Trampolinparks seit Anfang der 2000er Jahre ein rasantes Wachstum hingelegt und tun es immer noch. Unternehmensberater halten das "Klima für Investitionen in einen Trampolinpark in Europa derzeit für sehr günstig". Auch, weil die Zielgruppe größer wird: Waren die Parks zunächst als Freizeitvergnügen für Kinder gedacht, so werden die Springer nun im Durchschnitt immer älter. Das gelenkeschonende Fitnesstraining macht Spaß und gibt ein Freiheitsgefühl. Man ist - wenn auch nur kurz - scheinbar schwerelos.