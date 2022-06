Es ist ja nicht immer ganz so selbstverständlich, dass die Familien bei Filmbiografien hinter dem Projekt stehen. Im Fall des Films "Elvis" haben Regisseur Baz Luhrmann (59) und Hauptdarsteller Austin Butler (30) offenbar alles richtig gemacht. Die Elvis-Familie zeigt sich über alle Maßen begeistert, das war schon bei der Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes ersichtlich. Riley Keough (33), Tochter von Lisa Marie Presley (54) und älteste Enkeltochter von Elvis und Priscilla Presley (77), musste bei der Premiere sogar weinen, wie sie danach der Presse erzählte: "Da geht es um Familien- und Generationen-Traumata. Es war ein sehr bewegender Moment."



Am Dienstag wurde drei Generationen von Presley-Frauen dann noch eine ganz besondere Ehre zuteil: Wie viele Hollywoodstars vor ihnen, durften sie sich via Handabdruck vor dem TCL Chinese Theater auf dem Hollywood Boulevard verewigen. Neben Priscilla Presley waren auch Lisa Maria Presley, Tochter Riley Keough und deren jüngere Geschwister Finley Aaron Love Lockwood (13) und Harper Vivienne Ann Lockwood (13) anwesend. Teil der Gratulantenschar waren Regisseur Baz Luhrmann und Film-Elvis Austin Butler.



Die Presley-Familie spielte bei der Umsetzung des Films eine gewichtige Rolle: Sie hat Luhrmann geholfen, Zugang zu Elvis' früherem Anwesen Graceland und Kontakt zu Wegbegleitern zu bekommen.