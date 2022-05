Frische Bilder von den dänischen Royals: Prinzessin Isabella (15) ist konfirmiert worden. Die Feier fand am Samstag in der Kirche von Schloss Fredensborg statt, in der vor gut einem Jahr schon Isabellas älterer Bruder Prinz Christian (16) und andere dänische Royals konfirmiert worden waren. Sie habe sich sehr lange auf diesen Tag gefreut, sagte die strahlende Prinzessin im Anschluss. Der Gottesdienst sei "fantastisch" gewesen.



Aufsehen erregte Isabella dadurch, dass sie statt eines Kleids einen adretten Hosenanzug trug. "Stilvolle Prinzessin", kommentierte die Kleiderwahl u. a. die Boulevardzeitung "Ekstra Bladet". Isabella, die oft nur Bella genannt wird, ist das erste weibliche Enkelkind von Königin Margrethe II. Hinter ihrem Vater Kronprinz Frederik und ihrem älteren Bruder Christian nimmt sie die dritte Stelle der dänischen Thronfolge ein. Sie geht derzeit in eine öffentliche Schule nördlich von Kopenhagen.