Es gehört zur Tragik des Menschseins, dass wir bei anderen schnell merken, was schief läuft, und bei uns selbst oft als letztes – wir brauchen also Hinweise. Nur ist der Grat zwischen Übergriff und unterlassener Hilfeleistung schmal. Vor allem, wenn es um mehr geht als einen Ketchupfleck an der Wange.