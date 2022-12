Was haben die amerikanischen Forscher im Livermore-Labor erreicht?

Offenbar ist es den Kernfusionsforschern gelungen, in einem Kernfusions-Experiment in der weltgrößten Laser-Anlage im Lawrence-Livermore-Labor in Kalifornien, in einer kurzen Kernfusionsreaktion aus zwei Megajoule Laserleistung rund drei Megajoule Fusionsleistung zu erhalten – damit wurde erstmals ein Nettogewinn erreicht. Allerdings: Die Anlage insgesamt benötigte 300 Megajoule Energie, um überhaupt zu funktionieren. Zur Orientierung: Mit dem Output von 2,5 Megajoule kann man gerade einmal fünf Liter Wasser zum Kochen bringen.