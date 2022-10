Abgesehen von einem Fernsehfilm ist das Ihre erste große Filmrolle. Was waren für Sie die Herausforderungen beim Wechsel vom Burgtheater vor die Kamera?

FEliX KAMMERER: Ich habe am Theater angefangen vor drei, vier Jahren, und dann kam plötzlich die Anfrage. Das war cool, aber auch ein bisschen überfordernd. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass man nicht chronologisch arbeitet. Beim Theater fangen wir vorne an. Beim Film kommst du ganz schnell an den Punkt, dass du plötzlich Szene 460 an Drehtag zwei drehst. Da habe ich lange überlegen müssen, wie ich das mache, dass ich dann auch im Anschluss gut bin. Aber ich habe ein gutes System gefunden und damit werde ich jetzt auch in Zukunft arbeiten.