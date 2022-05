Das vierte Spiel in fünf Tagen steht an. Österreich biegt damit in die entscheidende Phase der Eishockey-WM ein. Vor dem Duell mit Norwegen befindet sich das Team von Roger Bader in einer deutlich besseren Ausgangsposition als die langjährige A-Nation. Das 17 Turnier in Folge gehören die Wikinger der Elite an. In diesem Jahr könnte es für sie allerdings enger werden, als zuletzt. Das ortet zumindest Lars Haugen. Der Ex-Norwegen-Keeper und KAC-Meistergoalie von 2019 hat vor zwei Jahren seinen Rücktritt aus dem Team erklärt. "Die goldenen Zeiten sind vorüber", attestiert der 35-Jährige.

Vor dem WM-Spiel zwischen Norwegen und Österreich sieht er eine leichte Favoritenrolle beim Team von Roger Bader. "Sie hatten eine gute Vorbereitung, haben gegen stärkere Mannschaften bereits gute Leistungen gezeigt. Das ist der richtige Weg. Ich hoffe aber, dass beide Länder in der A-Gruppe bleiben", so der Norweger. Wahrscheinlich wird es eine knappe Partie“, sagt Haugen. „In meiner Brust schlagen zwei Herzen.“

Am Abend folgt für die Schweden im Schlager des Tages das Duell mit Gastgeber Finnland.