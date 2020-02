Facebook

© KLZ/Traussnig

Josef Marketz ist am Sonntagnachmittag zum 66. Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt geweiht worden. Der 64-Jährige Kärntner Slowene zeigte sich nach der Weihe dankbar: "Mit euch bin ich Christ." Die Zeremonie fand im Klagenfurter Dom statt, 25 Bischöfe - vor allem aus Österreich und Slowenien - zelebrierten die Weihe, mehr als 1.000 Gläubige verfolgten sie.

Bereits Stunden vor Beginn der Weihe tummelten sich zahlreiche Zuseher am Platz vor dem Dom. In der Kirche selbst hatten 600 Personen Platz, weitere 600 in einem Zelt im Freien und in einem nahen Veranstaltungssaal. Neben zahlreichen kirchlichen Würdenträgern, wie Kardinal Christoph Schönborn und Nuntius Pedro Lopez Quintana, waren auch viele Personen des öffentlichen Lebens gekommen.

Marketz, bis zu seiner Weihe Direktor der Kärntner Caritas, hatte bei der Feier Wert auf einen "möglichst bunten Querschnitt" der Diözese gelegt. Aus diesem Grund fanden sich nicht nur Pfarrgemeinderäte aus den verschiedensten Pfarren, sondern auch Klienten der Caritas-Einrichtungen im Dom ein. Letztere wirkten auch aktiv an der Gestaltung der Messe mit, die teilweise auch auf slowenisch abgehalten wurde.