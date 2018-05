Facebook

MITTWOCH

12.00 Uhr Sky, Tennis, ATP-Turnier Madrid (live).

12.00 Uhr DAZN, Tennis, WTA-Turnier Madrid (live).

13.00 Uhr Eurosport, Radsport, Giro d’Italia, 5. Etappe (live).

16.00 Uhr Sport 1 & DAZN, Eishockey-WM (live).

19.55 Uhr ORF 2, Sport aktuell.

20.00 Uhr ORF Sport + & DAZN, Eishockey-WM, Schweden - Österreich (live).

20.15 Uhr ORF eins, Fußball, ÖFB-Cup-Finale Sturm Graz – FC Salzburg (live).

21.00 Uhr laola1.tv & DAZN, Fußball, italienisches Cupfinale Juventus Turin – AC Milan (live).

21.30 Uhr DAZN, Fußball, Primera Division, FC Sevilla – Real Madrid (live).



DONNERSTAG

10.50 Uhr ORF Sport+, Fußball, Landesliga, SV

Salzburg – Zell/See (live)

12.00 Uhr Sky, Tennis, WTA-Turnier in Madrid (live)

12.00 Uhr Sky, Tennis, ATP-Turnier in Madrid (live)

13.00 Uhr Eurosport, Radsport, Giro d’Italia, 6. Etappe (live)

15.30 Uhr Sky, Golf, European Tour in Agrigento (live)

16.15 bzw. 20.15 Uhr Sport 1 & DAZN, Eishockey, Weltmeisterschaft in Kopenhagen (live)

18.55 Uhr Sky, Basketball, ABL, Viertelfinal-Play-off, Gmunden Swans – Klosterneuburg Dukes (live)

19.48 Uhr ORF eins, Sport aktuell (live)

20.00 Uhr ORF Sport+, Sport 20 (live)

20.10 Uhr DAZN bzw. 22.30 Uhr Sport 1, Darts, Premier League in Aberdeen (live)

20.45 Uhr DAZN, Fußball, Premier League, West Ham – Manchester United (live)