Am Samstag, 4. Mai, wird in St. Peter/O. Fußballfieber herrschen: Ehemalige Spieler des Fußballvereins St. Peter/O., die „Legenden“, treten für einen guten Zweck gegen das österreichische Ärztenationalteam (Austrian Medical Football Team) an. Der Erlös kommt Julian (5) aus St. Peter am Ottersbach zugute.