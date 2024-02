Bei Optik Spielhofer in Gleisdorf häufen sich die Jubiläen: Vor 35 Jahren übernahm Lorenz Spielhofer die Filiale von Optik Fechter, in der er gelernt hatte und die damals in der Weizer Straße angesiedelt war. 1991 übersiedelte das Geschäft auf den Hauptplatz, 2014 wurde es erneuert.