Spekuliert wird schon lange. Genau genommen seit dem Release- Day von GTA 5 vor 10 Jahren. Immer wieder greifen Branchenjournalisten und Reddit User zu neuen Theorien, die, wenn auch mit viel Kreativität, das Erscheinungsdatum bedeuten sollen. Gestimmt hat bisher nicht viel davon.

GTA V ist das Unterhaltungsprodukt, das am schnellsten die 1 Milliarde in Umsatz geknackt hat. 3 Tage nach seinem Erscheinen. Viele vermuten hinter der mittlerweile schon über 10-jährigen Wartezeit künstliche Verknappung. Für wieder andere ist ein Spiel dieser Größenordnung einfach nicht schneller herzustellen.

Das Video vom Synchronsprecher Shawn Fonteno, Franklin, welches auf TikTok herumgeht ist wohl bearbeitet.

“I am officially making this announcement, Franklin Clinton is going to not be in GTA 6.” sagte Fonteno im „PARTYCHAT“ Podcast. Was aber so wohl auch nicht stimmen dürfte. Bei einer Produktion dieser Größenordnung gibt es Geheimhaltungsvereinbarungen, die es den Unterzeichnern untersagen, Interna auszuplaudern. Er dürfte sich hier einen Scherz erlaubt haben.

Nachdem es Anfang des Monats Aufregung um den neuen Trailer gab, der in weiterer Folge doch nicht erschien, soll dieser nun im Dezember kommen. „Rockstar Universe“ auf X trifft mit seinen Prognosen oft ins Schwarze. Wenn man Ihm Glauben schenken möchte, wird man sich noch bis 2025 gedulden müssen.