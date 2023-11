Ein Blick der Ankommenden auf die Bühne des Villacher Kulturhofkellers sagte am Mittwochabend alles: Da stand kein Schlagzeug. Coronabedingt hatte sich das Quartett von US-Saxofonist Joe McPhee in ein Trio verwandelt. Drummerin und Sängerin Mariá Portugal musste das Bett hüten. Was die drei Verbliebenen aus dieser quasi musikalischen Amputation gemacht haben, war schlicht großartig.