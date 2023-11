Dick eingepackt am Christkindlmarkt stehen und sich die Hände an einem Glühwein oder Punsch wärmen. Für viele wohl die Idealvorstellung eines Abends mit Freunden in der Vorweihnachtszeit. Zwischen glitzernden Lichtern und Musik lässt die Weihnachtsstimmung nicht lange auf sich warten. Damit diese festliche Stimmung, beim Blick auf die Preisschilder an den Hütten nicht sofort wieder verfliegt, ist die Preisfindung für die Standbetreiber ein Ritt auf Messerschneide.