„Ohne Mesnerinnen und Mesner wären die vielen Kapellen und Kirchen in unserem Land um einiges ärmer“, betonte Diözesanbischof Josef Marketz im Klagenfurter Dom aus Anlass der Mesnertagung. Einer von diesen Kirchendienern ist Florian Ferdinand Juch (70), den der Bischof für seinen 50 Jahre währenden Dienst in der Pfarrkirche von Gallizien mit der Hemma-Medaille in Gold auszeichnete.