Der in Wien lebende Grazer Clemens J. Setz (40) ist am Montagabend in Wien für seinen bei Suhrkamp erschienenen Roman „Monde vor der Landung“ mit dem Österreichischen Buchpreis 2023 ausgezeichnet worden. Den Debütpreis bekam bei der achten Verleihungsgala im Kasino am Schwarzenbergplatz Arad Dabiri für sein im Septime Verlag erschienenes „Drama“. Der Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro. Alle übrigen Finalisten erhalten 2.500 Euro.

Das Nachsehen bei der von Dorothee Hartinger und Philipp Hauß gemeinsam mit Studierenden an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien moderierte Veranstaltung hatten Milena Michiko Flašar, Maja Haderlap, Teresa Präauer und Wolf Haas bzw. die für den Debütpreis nominierten Thomas Oláh und Eva Reisinger. Präauer hat mit ihrem Buch „Kochen im falschen Jahrhundert“ bereits am Dienstag beim Bayerischen Buchpreis die nächste Preischance.

Clemens J. Setz ist bereits Träger vieler Auszeichnungen, darunter des Kleist- und des Büchner-Preises. Mit „Monde vor der Landung“ war er bereits für den Preis der Leipziger Buchmesse und den Deutschen Buchpreis nominiert. Der Roman widmet sich einem typischen Querdenker. „Das Innenleben des Protagonisten Peter Bender, dessen historisches Modell in den 1920er Jahren relativ erfolgreich die sogenannte Hohlwelt-Theorie propagiert hat, wird in all seinen Schattierungen und sozialen Verästelungen offengelegt, aber niemals denunziert. Selbst in den offensichtlichen Unaufrichtigkeiten gegenüber seinen glühenden Anhängern sowie den Lieblosigkeiten gegenüber seiner eigenen Frau und seiner heimlichen Geliebten wirkt Bender menschlich und irgendwie sogar sympathisch“, heißt es seitens der Jury über das Buch. „Die kulturell, historisch und sprachlich ausgesprochen sensible Erzählinstanz ergreift niemals Partei und legt kein Urteil nahe“, das die Innensicht eines Proponenten der Hohlwelttheorie bietet.

Arad Dabiri, 1997 geborener Wiener, schreibt Prosa und Stücke und hat bisher in Anthologien und Literaturmagazinen veröffentlicht. „Drama“ sei ein Großstadtroman, befand die Jury, Gossentheater und Schmierenkomödie in einem. „Wien wird zum Labyrinth - und zur zweiten Hauptdarstellerin der Erzählung. Die Stadt schnauft schwer. Sie ächzt und taumelt.“ Die Odyssee des Protagonisten nimmt am Flughafen ihren Ausgang. „Er wollte und ging weg - und kommt zurück. Für eine räudige Nacht. Für einen Rausch ohne Reue.“ Dabei spiele Dabiri „mit dem Theater als Form, von der Ouvertüre bis zum letzten Vorhang - ohne großes Theater darum zu machen“.

Die Buchpreis-Jury setzte sich heuer aus Verena Brunner-Loss (Buchhändlerin), Imogena Doderer (Kulturredakteurin, ORF), Joachim Leitner (Kulturredakteur, „Tiroler Tageszeitung“), Katrin Schumacher (Literaturkritikerin, MDR) und Norbert Christian Wolf (Literaturwissenschafter, Universität Wien) zusammen. Insgesamt 137 belletristische, essayistische, lyrische und dramatische Werke, die zwischen dem 10. Oktober 2022 und dem 10. Oktober 2023 erschienen sind, wurden gesichtet.

Der seit 2016 vergebene Österreichische Buchpreis wird vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet. Im Vorjahr ging der Österreichische Buchpreis an Verena Roßbacher für ihren Roman „Mon Chéri und unsere demolierten Seelen“, als bestes Debüt wurde Lena-Marie Biertimpels Roman „Luftpolster“ ausgezeichnet.

Buchkritik

Die Mondlandung wurde vom US-Militär im Studio gedreht, Chemtrails dienen der Unterjochung der Menschheit und bei Covid-Impfungen gelangen von Bill Gates entwickelte Überwachungschips unter die Haut. Verschwörungstheorien haben heute erstaunliche Verbreitung. Querdenker gab es schon immer. Hanns Hörbigers Welteislehre fand ihre Anhänger ebenso wie die Hohlwelttheorie. Ihr widmet sich Clemens J. Setz in seinem mit dem Österreichischen Buchpreis 2023 ausgezeichneten Roman.

Der in Wien lebende Grazer Autor, 2021 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, hatte schon immer ein Faible für schräge Vögel, seltsame Dinge und unerklärliche Vorgänge. Er selbst ist von UFO-Sichtungen fasziniert, seine Bücher erzählen von Grenzbereichen, die zu betreten immer etwas Unheimliches hat. Auch Peter Bender, der Protagonist von „Monde vor der Landung“, ist kein angenehmer Zeitgenosse. Das steht für die Leser des 500-Seiten-Buches rasch fest. Er vertritt höchst eigenwillige Thesen und hat sich deren Verbreitung zur Lebensaufgabe gemacht. In einer Welt von Corona-Leugnern, Wissenschaftsskeptikern und Anhängern „alternativer Fakten“ wirkt er sehr heutig.

Peter Bender gab es wirklich. Deshalb führt uns der Roman zunächst in das Worms der 20er-Jahre und in den Ersten Weltkrieg. Bender (1893-1944) war Aufklärungsflieger - und schon die Schilderungen seiner dabei gemachten Beobachtungen machen stutzig. Hier ist eindeutig jemand zugange, der eine spezielle Art der Wirklichkeitswahrnehmung hatte, und der die daraus gebauten Gedankengebäude, so einsturzgefährdet sie von außen betrachtet auch waren, mit großem Sendungsbewusstsein unters Volk zu bringen trachtete.

Alles stellte sich anders dar, wenn man es mit Benders Logik betrachtete, und alles musste anders werden: Das naturwissenschaftliche Weltbild ebenso wie das zwischenmenschliche Zusammenleben. Das freie Leben, das er in der „Wormser Menschengemeinde“ propagiert, ist schon gegenüber seiner eigenen Ehefrau Charlotte gegenüber nicht problemlos durchsetzbar - zumal es auch freie Liebe inkludiert. Doch in der Liebe wie im Leben schöpft Bender aus Widerstand Energie: Viel Feind, viel Ehr‘! Erst, als die Behörde gegen Vorhaben des fanatischen Redners einschreitet, fühlt er sich wirklich wahrgenommen. Wahrheit ist keine Sache der Mehrheit. Und die Erkenntnis, dass die Welt keine Kugel, sondern eine Hohlkugel ist, auf deren Innenseite die Menschen leben, muss eben erst durchgesetzt werden.

„Monde vor der Landung“ gibt ein Psychogramm eines Quer-, keines Hohlkopfes - und ist gleichzeitig ein Abriss der Geschichte der 20er- bis 40er-Jahre in Deutschland. Erster Weltkrieg, Revolution und Räterepublik, Hyperinflation und Ludendorff-Putsch - Peter Bender ist nicht immer mittendrin, aber immer live dabei. Den Durchblick hat er nie, denn er ist dabei, mit Gesinnungsgenossen (er korrespondiert auch eifrig mit Amerika, wo sich eine Gemeinde etabliert hat, die sich ebenfalls als Erleuchtete wähnen) sein eigenes Paralleluniversum zu zimmern. Wer aber daran glaubt, dass bei der Landung auf der Erde aufbrechende Monde neues Leben bringen, übersieht leicht das Unheil vor seiner eigenen Haustüre.

Auch unter den Nazis gibt es Wirrköpfe, die den seltsamsten wissenschaftlichen Theorien nachhängen. Aber sie sind fanatische Antisemiten. Und sie hassen Menschen, die sich Befehlen nicht fügen. Benders Frau Charlotte ist Jüdin. Und er selbst hat sich noch von niemandem etwas sagen lassen. Der Querkopf ist auch ein Starrkopf. Doch allmählich bekommen Hakenkreuze ihren Platz in seinen Skizzen des Weltgebäudes. Er und seine Frau geraten dennoch unaufhaltsam in die Todesmühlen des NS-Regimes. Peter Bender soll 1944 im KZ Mauthausen gestorben sein.

Er habe für seine Rekonstruktion der Lebensgeschichte Peter Benders umfassend recherchiert, schreibt Setz. Ob auch diese Aussage als Teil der dichterischen Freiheit zu nehmen ist, lässt sich auf die Schnelle kaum nachprüfen. In jedem Fall enthält er sich in „Monde vor der Landung“ jeder Parteinahme, zeichnet ein Leben, das ständig an der Kippe stand und teilweise im Gefängnis und in der Nervenklinik geführt wurde. Am ergreifendsten wirkt der Kampf seiner Frau Charlotte, die Abstempelung ihres Mannes zum Geisteskranken zu verhindern und ihn einfach als außergewöhnlichen Geist zu akzeptieren.

Ironie hebt sich Setz für Äußerungen außerhalb seines Romans auf. „Was würde Peter Bender wohl heute für eine Gemeinde gründen?“, wird er in einem vom Verlag verbreiteten Interview gefragt - und antwortet: „Möglicherweise wäre er heutzutage ein ganz angesehener deutscher Politiker geworden.“

Clemens J. Setz. Monde vor der Landung. Suhrkamp Verlag, 528 Seiten, mit Abbildungen, 26,80 Euro.