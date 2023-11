In der fünften Folge des Kleine Zeitung Fußballpodcast abgestaubt! Sprechen Max und Funke mit Albert Vallci, Abwehrchef beim FC. St. Gallen. Torgefährlich und undurchlässig zugleich fehlt den Espen aktuell nur ein Punkt auf die Tabellenspitze der Super League. Ob es für den ersten Meistertitel seit über 20 Jahren reicht, erfahren wir in der aktuellen Folge. Der gebürtige Voitsberger spricht außerdem über die Gründe für die aktuellen Erfolge in der Schweiz, wie er nach einem Achillessehnenriss zurückkam und über Rangeln mit Michael Gregoritsch.

Conor McGregerl überrascht Albert Vallci mit einer Sprachnachricht