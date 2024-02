Als Marktführerin in der Steiermark ist UNIQA laufend auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden – vor allem im Vertrieb – und weiß, was Talente heute anzieht: „Unsere jungen Kolleg:innen legen großen Wert auf selbstbestimmtes Arbeiten, sie wollen Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und sie wollen sich ihre Zeit auch selbst einteilen“, so Johannes Rumpl, UNIQA Landesdirektor in der Steiermark.

Unternehmenskultur war und ist für uns von besonderer Bedeutung: „Wir arbeiten auf Augenhöhe – Flexibilität, um den persönlichen Bedürfnissen zu begegnen, bieten wir durch unterschiedliche Arbeitszeit- und Homeoffice-Modelle“, erklärt Johannes Rumpl und betont, dass das Netz an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vertrieb, Kundenservice und Versicherungstechnik im gesamten Bundesland – von Bad Aussee bis Bad Radkersburg – aufgestockt wird, denn „nur so können wir unseren Kund:innen wirklich nahe sein.“ Flexibilität und Regionalität kommen nicht zuletzt Müttern und Vätern zugute. Ebenso wie die hybriden Aus- und Weiterbildungsangebote, die das Erklimmen der Karriereleiter auch ohne längere Dienstreisen und Abwesenheiten von zu Hause ermöglichen.

Diese Serie soll der Schwerkraft der Krisen entgegenwirken. Sie erscheint als Medienkooperation der „Kleinen Zeitung“ und wird von den teilnehmenden Unternehmen finanziell unterstützt.