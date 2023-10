Rund 1000 Stunden wendete die Bärnbacher Künstlerin Michaela Lukmann alias Arthena Maxx für ihr Großprojekt auf, einem 94 Quadratmeter großen Fries. Er erstreckt sich über eine Länge von 37,6 Meter und eine Höhe von 2,5 Meter an einer Begrenzungsmauer zu einer Wohnsiedlung. „Dieser Fries, mein Lebenswerk, ist mein Geschenk an Bärnbach“, freut sich Michaela Lukmann. Es wird am Mittwoch, 25. Oktober, um 11 Uhr hinter der Raiffeisenbank offiziell übergeben.