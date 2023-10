Unter dem Motto „Liebe im Karton“ findet heuer wieder die Geschenke-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ statt. Jacqueline Oberdorfer und Tatjana Brandstätter wollen Kindern und Familien helfen. Jacqueline Oberdorfer und Tatjana Brandstätter machen das ehrenamtlich. Ehrenamtlich bedeutet, man bekommt dafür kein Geld.

Man kann Geschenke kaufen

Jacqueline Oberdorfer und Tatjana Brandstätter sammeln Geschenke für Kinder, die nicht so viel haben. Jeder kann ganz einfach mitmachen. Man kann Geschenke wie zum Beispiel Schul-Materialien, Hygiene-Artikel, Spielzeug und Kleidung kaufen. Dies kann man bis zur Woche vom 6. bis 13. November 2023 in die Life Church Villach, in den Kindergarten Trinity in der Werner-Koflerstraße 9 in Villach oder in den Mami-Laden in der Italiener Straße 17 in Villach bringen. Man kann auch Geld spenden. Wenn sie mehr darüber wissen wollen, kann man das auf der Internet-Seite nachlesen.

Die Internet-Seite heißt: www.weihnachten-im-schuhkarton.org

Spenden-Konto: VKB Bank IBAN: AT51 1860 0001602 0919 BIC: VKBLAT2L Verwendungs-Zweck AZ355 und die eigene Adresse. Die Adresse wird gebraucht, damit eine Bestätigung für die Spende geschrieben werden kann.