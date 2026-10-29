Steiermark: 2, 3, 4 oder 5 Nächte inkl. Frühstück ab 84,50 Euro als Einzelperson bzw. ab 147,50 Euro für zwei Personen.

Winterwellness in Bad Radkersburg - Gönnen Sie sich eine Auszeit im Altneudörflerhof und genießen Sie erholsame Tage zwischen Thermengenuss, regionaler Kulinarik und entspannter Atmosphäre. Tauchen Sie ein in die wohltuende Wärme der Parktherme Bad Radkersburg, nur wenige Schritte vom charmanten Hotel entfernt. Als Hotelgast profitieren Sie außerdem von ermäßigten Tageskarten - für ein rundum entspanntes Thermenerlebnis!

2für1-Angebot

Zwei, drei, vier oder fünf Nächte

Doppelzimmer Komfort oder Einzelzimmer

Steirer-Frühstück vom Buffet (auch am Anreisetag)

1 Flasche Wein

Early Check-in/Late Check-out (nach Verfügbarkeit)

Bademantel und -tücher (1x pro Person)

10-15% Rabatt auf Ganztageskarten in der Parktherme Bad Radkersburg

Angebot nur gültig für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preis

9. bis 30. November 2026 sowie von 7. Jänner bis 7. April 2027

Einzelzimmer Standard:

2 Nächte um 84,50 Euro, 3 Nächte um 120,50 Euro, 4 Nächte um 156,50 Euro und 5 Nächte um 192,50 Euro.

Doppelzimmer Komfort:

2 Nächte um 147,50 Euro, 3 Nächte um 212,50 Euro, 4 Nächte um 277,50 Euro und 5 Nächte um 342,50 Euro. Jeweils für zwei Personen.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel *** Altneudörflerhof

Karl-Neuhold-Straße 25, 8490 Bad Radkersburg

Tel.: +43 3476 403 17

rezeption@hotelaltneudoerflerhof.at

www.hotelaltneudoerflerhof.at