Die faszinierende Tierwelt zählt zu den Highlights in Tansania (c) Adobestock
Leserreisen
Tansania und Sansibar: Natur hautnah erleben
Spektakuläre Safari-Erlebnisse und entspannte Tage am Traumstrand von Sansibar warten auf Sie!
Preis
4750 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 700 Euro
Aufpreis Zimmer mit Meerblick auf Sansibar (auf Anfrage): 150 Euro.
Highlights
- Einzigartige Kombination aus Safari-Abenteuer und Badeurlaub auf Sansibar
- Besuch des weltberühmten Serengeti-Nationalparks mit seinen endlosen Savannen
- Beobachtung von Löwen, Elefanten, Giraffen und zahlreichen weiteren Wildtieren
- Übernachtung in einer stilvollen Zelt-Lodge mitten in der Wildnis
- Unvergessliche Pirschfahrten in der artenreichen Seronera-Region
- Besuch des beeindruckenden Ngorongoro-Kraters, der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt
- Entspannte Badetage auf der Gewürzinsel Sansibar als Reiseabschluss
- Besonderes Extra: Persönliche Reisebegleitung durch GF Dr. Andrea Springer
- Tipp: Spektakuläre Sonnenauf- und -untergänge in der Serengeti von der Lodge-Terrasse aus genießen
Angebot
- Flug mit „Ethiopian“ Wien-Kilimanjaro/Sansibar-Wien
- Safari und Jeep-Safari lt. Programm
- Inlandsflug
- 4 x Nächtigung/Vollpension in den Lodges lt. Programm
- 4 x Nächtigung/Halbpension im 4-Sterne-Azanzi Beach auf Sansibar
- Reisebegleitung: GF Dr. Andrea Springer
Reiseveranstalter
Springer Reisen
Tel.: (0463) 3870 777
Mail: springer@springerreisen.at