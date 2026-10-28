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Giraffen in Tansania

Die faszinierende Tierwelt zählt zu den Highlights in Tansania (c) Adobestock

Leserreisen

Tansania und Sansibar: Natur hautnah erleben

Abenteuerreise
Wann?

.–

Spektakuläre Safari-Erlebnisse und entspannte Tage am Traumstrand von Sansibar warten auf Sie!

Preis

4750 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 700 Euro
Aufpreis Zimmer mit Meerblick auf Sansibar (auf Anfrage): 150 Euro.

Highlights

  • Einzigartige Kombination aus Safari-Abenteuer und Badeurlaub auf Sansibar
  • Besuch des weltberühmten Serengeti-Nationalparks mit seinen endlosen Savannen
  • Beobachtung von Löwen, Elefanten, Giraffen und zahlreichen weiteren Wildtieren
  • Übernachtung in einer stilvollen Zelt-Lodge mitten in der Wildnis
  • Unvergessliche Pirschfahrten in der artenreichen Seronera-Region
  • Besuch des beeindruckenden Ngorongoro-Kraters, der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt
  • Entspannte Badetage auf der Gewürzinsel Sansibar als Reiseabschluss
  • Besonderes Extra: Persönliche Reisebegleitung durch GF Dr. Andrea Springer
  • Tipp: Spektakuläre Sonnenauf- und -untergänge in der Serengeti von der Lodge-Terrasse aus genießen

Angebot

  • Flug mit „Ethiopian“ Wien-Kilimanjaro/Sansibar-Wien
  • Safari und Jeep-Safari lt. Programm
  • Inlandsflug
  • 4 x Nächtigung/Vollpension in den Lodges lt. Programm
  • 4 x Nächtigung/Halbpension im 4-Sterne-Azanzi Beach auf Sansibar
  • Reisebegleitung: GF Dr. Andrea Springer

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel.: (0463) 3870 777 

Mail: springer@springerreisen.at

www.springerreisen.at