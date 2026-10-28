Tansania und Sansibar: Natur hautnah erleben

Spektakuläre Safari-Erlebnisse und entspannte Tage am Traumstrand von Sansibar warten auf Sie!

Preis

4750 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 700 Euro

Aufpreis Zimmer mit Meerblick auf Sansibar (auf Anfrage): 150 Euro.

Highlights

Einzigartige Kombination aus Safari-Abenteuer und Badeurlaub auf Sansibar

Besuch des weltberühmten Serengeti-Nationalparks mit seinen endlosen Savannen

Beobachtung von Löwen, Elefanten, Giraffen und zahlreichen weiteren Wildtieren

Übernachtung in einer stilvollen Zelt-Lodge mitten in der Wildnis

Unvergessliche Pirschfahrten in der artenreichen Seronera-Region

Besuch des beeindruckenden Ngorongoro-Kraters, der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt

Entspannte Badetage auf der Gewürzinsel Sansibar als Reiseabschluss

Besonderes Extra: Persönliche Reisebegleitung durch GF Dr. Andrea Springer

Tipp: Spektakuläre Sonnenauf- und -untergänge in der Serengeti von der Lodge-Terrasse aus genießen

Angebot

Flug mit „Ethiopian“ Wien-Kilimanjaro/Sansibar-Wien

Safari und Jeep-Safari lt. Programm

Inlandsflug

4 x Nächtigung/Vollpension in den Lodges lt. Programm

4 x Nächtigung/Halbpension im 4-Sterne-Azanzi Beach auf Sansibar

Reisebegleitung: GF Dr. Andrea Springer

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel.: (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

www.springerreisen.at