Zum 49. Zirkusfestival nach Monte Carlo!

Das Internationale Zirkusfestival in Monte Carlo mit den bes-ten Artistinnen und Artisten der Welt ist ein unvergessliches Erlebnis, das Sie mit Hitreise im Jänner erleben können.

Preis

ab 649 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 110 Euro

Aufzahlung Zirkusfestival Kat. Fauteuils C: 50 Euro, Fauteuils B: 55 Euro.

Highlights

5-tägige Reise an die bezaubernde Blumenriviera

Besuch von Sanremo, der „Stadt der Blumen“, mit prächtigen Parkanlagen, eleganten Promenaden und berühmtem Casino

Entdeckung von Nizza mit seinem farbenfrohen Blumenmarkt

Aufenthalt im glamourösen Cannes, bekannt für sein weltberühmtes Filmfestival

Ausflug ins mondäne Fürstentum Monaco mit Fürstenpalast, Luxushotels und der berühmten Formel-1-Rennstrecke von Monte Carlo

Highlight der Reise: Besuch des 49. Internationalen Zirkusfestivals von Monte Carlo

Angebot

Busfahrt ab/bis Graz (Aufpreis: 50 Euro)

Wolfsberg/ Griffen (Aufpreis: 39 Euro)

Klagenfurt und Villach an die Blumenriviera

4 x Nächtigung mit Halbpension im 3* Hotel Europa/San Bartolomeo

Besichtigungen lt. Programm und Eintrittskarte für das Zirkusfestival (Kat. Gradins D).

Reiseveranstalter

Hitreise GmbH

Tel. (0463) 59 55 00

Mail: hitreise@hitreise.at

www.hitreise.at