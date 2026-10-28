Die Blumenriviera entdecken und als Höhepunkt zum Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo (c) KK
Leserreisen
Zum 49. Zirkusfestival nach Monte Carlo!
Wann?
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Wo?
Das Internationale Zirkusfestival in Monte Carlo mit den bes-ten Artistinnen und Artisten der Welt ist ein unvergessliches Erlebnis, das Sie mit Hitreise im Jänner erleben können.
Preis
ab 649 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 110 Euro
Aufzahlung Zirkusfestival Kat. Fauteuils C: 50 Euro, Fauteuils B: 55 Euro.
Highlights
- 5-tägige Reise an die bezaubernde Blumenriviera
- Besuch von Sanremo, der „Stadt der Blumen“, mit prächtigen Parkanlagen, eleganten Promenaden und berühmtem Casino
- Entdeckung von Nizza mit seinem farbenfrohen Blumenmarkt
- Aufenthalt im glamourösen Cannes, bekannt für sein weltberühmtes Filmfestival
- Ausflug ins mondäne Fürstentum Monaco mit Fürstenpalast, Luxushotels und der berühmten Formel-1-Rennstrecke von Monte Carlo
- Highlight der Reise: Besuch des 49. Internationalen Zirkusfestivals von Monte Carlo
Angebot
- Busfahrt ab/bis Graz (Aufpreis: 50 Euro)
- Wolfsberg/ Griffen (Aufpreis: 39 Euro)
- Klagenfurt und Villach an die Blumenriviera
- 4 x Nächtigung mit Halbpension im 3* Hotel Europa/San Bartolomeo
- Besichtigungen lt. Programm und Eintrittskarte für das Zirkusfestival (Kat. Gradins D).
Reiseveranstalter
Hitreise GmbH
Tel. (0463) 59 55 00
Mail: hitreise@hitreise.at